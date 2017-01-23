В Днепре бывший зек ограбил девушку на первом свидании

5 января в Новокадацкий отдел полиции обратилась женщина с заявлением об ограблении.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Женщина сообщила, что она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Они договорились о свидании и решили встретиться у женщины дома.

«Мужчина пришел с бутылкой шампанского. Все было хорошо, но когда человек выпил, спокойная беседа превратилась в ссору. Человек становился все более раздражительным и вдруг схватил со стола мобильный телефон женщины и сорвал с нее золотую цепочку. Женщина очень испугалась, а злоумышленник, воспользовавшись ее состоянием, убежал из квартиры», - рассказали в полиции.

Пправохранители задержали подозреваемого – им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж и разбой. После задержания злоумышленник рассказал, что мобильный телефон он сдал в ломбард, а золотую цепочку потерял. Полицейские проверили ломбард и обнаружили украденный телефон, который сразу вернули владелице.

По данному факту следственными Новокодацького отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

За совершение данного преступления мужчине грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

