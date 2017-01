| Криминал / Происшествия | 17:14 | 25.01.2017 В Днепре бывший зек ограбил девушку на первом свидании 5 января в Новокадацкий отдел полиции обратилась женщина с заявлением об ограблении. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Женщина сообщила, что она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Они договорились о свидании и решили встретиться у женщины дома. «Мужчина пришел с бутылкой шампанского. Все было хорошо, но когда человек выпил, спокойная беседа превратилась в ссору. Человек становился все более раздражительным и вдруг схватил со стола мобильный телефон женщины и сорвал с нее золотую цепочку. Женщина очень испугалась, а злоумышленник, воспользовавшись ее состоянием, убежал из квартиры», - рассказали в полиции. Пправохранители задержали подозреваемого – им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж и разбой. После задержания злоумышленник рассказал, что мобильный телефон он сдал в ломбард, а золотую цепочку потерял. Полицейские проверили ломбард и обнаружили украденный телефон, который сразу вернули владелице. По данному факту следственными Новокодацького отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (грабеж). За совершение данного преступления мужчине грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7