В Днепре депутат горсовета попался на взятке

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Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали депутата городского совета Днепра, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Злоумышленник предлагал $ 1,5 тыс. за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.
Правоохранители задержали депутата «на горячем» в момент передачи денег», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.