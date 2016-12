| Криминал / Происшествия | 17:10 | 22.12.2016 В Днепре депутат горсовета попался на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали депутата городского совета Днепра, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «Злоумышленник предлагал $ 1,5 тыс. за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду.

Правоохранители задержали депутата «на горячем» в момент передачи денег», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: взятка Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7