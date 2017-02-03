В Днепре две переселенки получали государственную помощь, имея недвижимость и счета в банках

Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении переселенки из оккупированной территории Украины за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Установлено, что указанное лицо в ноябре 2014 года, введя в заблуждение сотрудников Управления труда и социальной защиты населения Соборного районного в г. Днепр совета, не сообщила о наличии квартиры в Киеве площадью более 65 кв.м., паркоместа площадью 15 кв.м. и получала ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг.

С ноября 2014 года по май 2016 злоумышленница незаконно получила от государства денежную помощь на общую сумму более 40 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Кроме того, правоохранительными органами разоблачена еще одна переселенка, которая получила государственную денежную помощь в размере почти 16 тыс. грн, имея депозитные счета на общую сумму 123,5 тыс. грн и почти $ 1,9 тыс.

Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.