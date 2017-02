| Криминал / Происшествия | 13:36 | 09.02.2017 В Днепре двое мужчин похитили и удерживали в заложниках своего работника Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией освободили в Днепре заложника, которого насильно удерживали собственные работодатели. Правоохранители получили информацию, что в областном центре Днепропетровского региона двое неизвестных силой похитили местного жителя и вывезли в неизвестном направлении. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Во время спецоперации оперативники СБ Украины выяснили местонахождение заложника, которого силой удерживали в арендованном помещении в пос. Таромское. «Сотрудники спецслужбы установили, что похитителями являются двое работодателей мужчины. Они во время аудита собственной фирмы обнаружили недостачу нескольких тысяч гривен, в краже которых обвинили подчиненного. Для «возмещения» якобы нанесенного ущерба коммерсанты похитили его и заставляли переписать часть имущества на третье лицо. Одного из злоумышленников правоохранители «взяли» во время освобождения заложника. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины», - отметили в ведомстве. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания второго похитителя.

