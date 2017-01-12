В Днепре горел магазин запчастей

В четверг, 19 января в 07:27, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Индустриального район города Днепр, улица Осенняя.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что пожар возник на первом этаже трехэтажного здания в бытовом помещении магазина автозапчастей. Горели деревянные поддоны и холодильник.

«В 7:54 пожар был локализован, а в 08:07 ликвидирован. Привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области. Погибшего и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются правоохранительными органами.

