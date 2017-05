| Криминал / Происшествия | 10:16 | 03.05.2017 В Днепре грабитель прямо на улице сорвал цепочку с шеи женщины В воскресенье, 30 апреля по линии «102» в полицию Днепра поступил вызов: женщина сообщила, что неизвестный мужчина сорвал с её шеи цепочку с кулоном и убежал. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Патруль за считанные минуты прибыл на место и задержал похожего по приметам мужчину. «Женщина опознала нападавшего, а сам подозреваемый признался в совершенном и сообщил, где выбросил цепочку. Гражданина доставили в отделение полиции Новокодацкого района», - отметили в ведомстве. Полиция предупреждает, что в последнее время в Днепре участились случаи ограбления на улицах, и просит быть внимательными.

