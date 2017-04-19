В Днепре грабитель прямо на улице сорвал цепочку с шеи женщины

В воскресенье, 30 апреля по линии «102» в полицию Днепра поступил вызов: женщина сообщила, что неизвестный мужчина сорвал с её шеи цепочку с кулоном и убежал.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Патруль за считанные минуты прибыл на место и задержал похожего по приметам мужчину.

«Женщина опознала нападавшего, а сам подозреваемый признался в совершенном и сообщил, где выбросил цепочку. Гражданина доставили в отделение полиции Новокодацкого района», - отметили в ведомстве.

Полиция предупреждает, что в последнее время в Днепре участились случаи ограбления на улицах, и просит быть внимательными.

