В Днепре из горящего жилого дома спасены 3 человека

В понедельник, 6 февраля, в 1:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Днепр, Чечелевский район, ул. Громова.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«Пожар возник на первом этаже внутри помещения. Огнем повреждена отделка стен и потолка, пола и межкомнатные двери в помещении на 1-м этаже 2-этажного жилого дома на площади 20 кв. м.

В 1:50 пожар был ликвидирован.

На пожаре спасено 3 человека, жители квартир с 2-го этажа, которых спасатели вывели по лестнице», - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливают правоохранители.