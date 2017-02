| Криминал / Происшествия | 10:27 | 06.02.2017 В Днепре из горящего жилого дома спасены 3 человека В понедельник, 6 февраля, в 1:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Днепр, Чечелевский район, ул. Громова. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «Пожар возник на первом этаже внутри помещения. Огнем повреждена отделка стен и потолка, пола и межкомнатные двери в помещении на 1-м этаже 2-этажного жилого дома на площади 20 кв. м.

В 1:50 пожар был ликвидирован. На пожаре спасено 3 человека, жители квартир с 2-го этажа, которых спасатели вывели по лестнице», - говорится в сообщении. Причина происшествия устанавливают правоохранители.

