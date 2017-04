| Криминал / Происшествия | 09:24 | 25.04.2017 В Днепре из инфекционной больницы сбежала девочка-подросток (РОЗЫСК) Амур-Нижнеднепровским отделением полиции Днепра разыскивается несовершеннолетняя Балацкая Светлана Борисовна 10.07.1999 г.р., жительница .. Одесса, которая 13 апреля около 17:50 самовольно покинула инфекционное отделение больницы Днепра и в настоящее время ее местонахождение не известно. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Сообщается, что подросток неоднократно покидала место проживания и в настоящее время находится в розыске Киевским отделом полиции Одессы как без вести пропавшая. Бродяжничала в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Днепре. Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 158-160 см, темно русые волосы, длина до плеч, глаза темного цвета. Была одета: трикотажный спортивный костюм серого цвета, возможно обута в домашние тапочки. Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, полиция просит звонить по номерам 102, 23-80-57, 067-725-70-81, 066-636-55-86, 093-403-18-23.

