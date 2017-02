| Криминал / Происшествия | 10:34 | 16.02.2017 В Днепре избили известного адвоката (ФОТО) В четверг, 16 февраля, около 09:30, в Днепре неизвестные избили адвоката Андрея Вербу. Об этом сообщил потерпевший в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР». Андрей Верба рассказал, что злоумышленники ждали его в подъезде дома и напали, когда он направлялся на работу. «Их было двое, но бил один», - сообщил юрист. В настоящее время Андрей Верба находится в одной из городских больниц, где проходит обследование. Предварительно у него диагностировано сотрясение мозга. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

