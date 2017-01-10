В Днепре местный житель украл санки и сварочный аппарат

В ночь с 13 на 14 января, экипаж патрульной полиции Днепра, который патрулировал улицу Кротова, заметил мужчину тянул санки, на которых стоял предмет, накрытый куртками. Оказалось, мужчина вез сварочный аппарат.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Мужчина признался патрульным, что проник в гараж и украл аппарат. Женщина-хозяйка гаража написала о краже в отделении полиции Чечеловский райотдел. Вора задержали и доставили в участок.

«На следующий день в отделение полиции пришли граждане - соседи потерпевшей женщины - писать заявление. В них со двора украли сане. Это были те же сани, на которых подозреваемый пытался перевезти сварочный аппарат», - добавили в полиции.

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