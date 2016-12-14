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| Криминал / Происшествия | 11:11 | 23.12.2016
В Днепре мужчина во время ссоры зарезал оппонента

В среду, 21 декабря, в Самарском районе Днепра на ул. Зоопарковой между двумя мужчинами произошел конфликт, итогом которого стало убийство.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«Задержанный рассказал, что между ним и потерпевшим время от времени возникали ссоры. Во время последней, нападающий вытащил нож. В результате неосторожного обращения с холодным оружием потерпевший получил удары ножом в шею и живот. Свидетели происшествия, видели ссору между мужчинами, вызвали скорую и полицию. Медики констатировали смерть мужчины», - отметили в ведомстве.

Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование, за которое был лишен свободы сроком на 6 лет.

По данному факту следственным отделением Самарского отделения полиции Днепровского отдела полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По делу проводится досудебное следствие. Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, убийство

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