В Днепре на детской площадке полиция задержала мужчину с опием

14 мая по время патрулирования по ул. Апостольской, полиция Днепра задержала мужчину с шприцом, наполненным опием.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Патрульные увидели на детской площадке мужчину, который курил сигарету. Однако только постановлением за правонарушение, курение в запрещенных Законом местах, не обошлось. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили слип-пакет с шприцем с жидкостью бурого цвета», - говорится в сообщении.

Правонарушителей признался, что это опий, приобретенный для личного употребления, без цели сбыта.

Полицейские вызвали следователей, которые изъяли вещество в присутствии понятых.