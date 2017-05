| Криминал / Происшествия | 12:11 | 17.05.2017 В Днепре на детской площадке полиция задержала мужчину с опием 14 мая по время патрулирования по ул. Апостольской, полиция Днепра задержала мужчину с шприцом, наполненным опием. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. «Патрульные увидели на детской площадке мужчину, который курил сигарету. Однако только постановлением за правонарушение, курение в запрещенных Законом местах, не обошлось. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили слип-пакет с шприцем с жидкостью бурого цвета», - говорится в сообщении. Правонарушителей признался, что это опий, приобретенный для личного употребления, без цели сбыта. Полицейские вызвали следователей, которые изъяли вещество в присутствии понятых. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

