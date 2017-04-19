В Днепре на ул. Каверина горела многоэтажка: погибла пенсионерка

Во вторник, 2 мая, в 16:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в 9-ти этажном жилом доме на ул. Каверина в Днепре.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Во время разведки на вышележащих этажах здания, в одной из квартир на 5-м этаже, находилось две женщины. Одна из них, 1926 года рождения, не имела возможности самостоятельно передвигаться и от задымления отравилась продуктами горения. Пожарными-спасателями она была вынесена на свежий воздух и передана медикам скорой помощи, однако от госпитализации отказалась. Ее дочь вышла из квартиры на улицу самостоятельно.

«Во время тушения пожара, в квартире на 4-м этаже, спасателями было обнаружено тело пожилой женщины, 1937 года рождения. Сложностью для пожарных стала высокая температура внутри квартиры, где был очаг пожара и сильного задымления. Всего к ликвидации пожара было привлечено 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники областного центра», - отметили в спасательном ведомстве.

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Пожар локализован в 17:10, а в 17:45 ликвидирован. Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

