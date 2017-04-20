В Днепре на Набережной Audi вылетела с дороги: пострадавших вырезали из искореженной машины (ФОТО)

В четверг, 5 мая, в 01:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП на Набережной Победы в Днепре. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель Audi, вероятно не справившись с управлением, съехал с автодороги и столкнулся с электроопорой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Водителя 1987 года рождения вытянули из искореженного автомобиля при помощи специнструмента и передали работникам скорой помощи.

«Пострадавшую женщину, которая находилась в том же автомобиле, получали свидетели происшествия. После чего каретой скорой помощи она была направлена в городскую клиническую больницу им. Мечникова», - отметили в спасательном ведомстве.

К спасательным работам были привлечены 6 человек личного состава и одна единица техники спасателей.

Фото: пресс-служба ГосЧС Украины в Днепропетровской области

