| Криминал / Происшествия | 09:48 | 05.05.2017 В Днепре на Набережной Audi вылетела с дороги: пострадавших вырезали из искореженной машины (ФОТО) В четверг, 5 мая, в 01:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП на Набережной Победы в Днепре. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель Audi, вероятно не справившись с управлением, съехал с автодороги и столкнулся с электроопорой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Водителя 1987 года рождения вытянули из искореженного автомобиля при помощи специнструмента и передали работникам скорой помощи. «Пострадавшую женщину, которая находилась в том же автомобиле, получали свидетели происшествия. После чего каретой скорой помощи она была направлена в городскую клиническую больницу им. Мечникова», - отметили в спасательном ведомстве. К спасательным работам были привлечены 6 человек личного состава и одна единица техники спасателей. Фото: пресс-служба ГосЧС Украины в Днепропетровской области

