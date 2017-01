| Криминал / Происшествия | 09:17 | 05.01.2017 В Днепре на пр. Богдана Хмельницкого мужчина устроил стрельбу В среду, 4 января, сотрудники патрульной полиции Днепра получили сообщение о том, что по адресу пр. Богдана Хмельницкого, 12 мужчина произвел выстрел в воздух, после чего скрылся в соседнем доме. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Правоохранители выяснили место проживания стрелка (мужчина 1969 г.р) и вместе с группой быстрого реагирования попросили его выйти на лестничную клетку, где провели поверхностный осмотр. «Выявили патроны от пистолета Флобер. Он пояснил, что стрелял из данного пистолета»,- сообщили в полиции. На мужчину был составлен протокол по ст. 174 КУпАП, у заявителя приняли заявление и пояснения.

