В Днепре на пр. Металлургов обстреляли трамвай (ФОТО)

В четверг, 27 января, около 19:10 в патрульную полицию Днепра поступило сообщение о стрельбе на пр. Металлургов, 13. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что водитель трамвая №15 услышал, как в вагоне разбилось стекло. Прибыв на место, правоохранители обнаружили разбитые окна в трамвае, похожие на повреждения от выстрелов, на месте работала следственно-оперативная группа. Напомним, что это не первый случай обстрела подвижного состава электротранспорта в Днепре. Так, 9 ноября 2016 года на пр. Яворницкого был обстреля троллейбус, курсировавший по маршруту №1. Наследующий день на этом же самом месте неизвестные снова открыли огонь по подвижному составу. 15 ноября, был обстрелян вагон трамвая №9.



