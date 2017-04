| Криминал / Происшествия | 09:52 | 28.04.2017 В Днепре на пр. Слобожанском полиция на «горячем» задержала расхитителя интернет-оборудования В четверг, 27 апреля, на Слобожанском проспекте сотрудники полиции охраны задержали «на горячем» мужчину 1991 г.р., который пытался украсть оборудование одного из провайдеров. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области. «В 05:17 на главный пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны Днепропетровской области поступил сигнал «тревога» - сработала сигнализация в шкафу, где размещено интернет-оборудование. Экипаж полиции охраны, прибывший за четыре минуты по указанному адресу, соблюдая меры личной безопасности, задержал мужчину, который на техническом этаже пытался демонтировать из металлического шкафа интернет-оборудование», - от метили в Управлении. Задержанного передали следственно-оперативной группе Индустриального отдела полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

