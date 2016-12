| Криминал / Происшествия | 18:07 | 28.12.2016 В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников В среду, 28 декабря, во время патрулирования, экипажем была получена информация об изнасиловании и приметы лиц, подозреваемых в совершении преступления. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. По данным ориентированием полицейские начали отработку центральной части города. «Впоследствии, на пл. Старомостовой, правоохранители заметили двух мужчин, которые были похожи на разыскиваемых. Был проведен опрос и установление лиц. Позже, обоих граждан заявительница узнала, как своих обидчиков», - отметили в полиции. Подозреваемые были переданы следователям районного отдела полиции.

