В Днепре на Старомостовой полиция задержала двух насильников

В среду, 28 декабря, во время патрулирования, экипажем была получена информация об изнасиловании и приметы лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

По данным ориентированием полицейские начали отработку центральной части города.

«Впоследствии, на пл. Старомостовой, правоохранители заметили двух мужчин, которые были похожи на разыскиваемых. Был проведен опрос и установление лиц. Позже, обоих граждан заявительница узнала, как своих обидчиков», - отметили в полиции.

Подозреваемые были переданы следователям районного отдела полиции.

