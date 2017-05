| Криминал / Происшествия | 12:19 | 04.05.2017 В Днепре на стоянке сгорел микроавтобус В среду, 3 мая, в Новокодацком районе Днепра на ул. Данила Галицкого на стоянке загорелся микроавтобус Ford Transit. Возгорание произошло около 18:35. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. В результате пожара был поврежден моторный отсек авто, пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано в 19:02, к тушению привлекались 5 человек личного состава и одна единица техники ГУ ГосЧС. Причина пожара устанавливается.

