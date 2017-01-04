| Криминал / Происшествия | 15:32 | 10.01.2017 В Днепре на взятке поймали военного комиссара Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тыс. грн за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия. Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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