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| Криминал / Происшествия | 15:32 | 10.01.2017
В Днепре на взятке поймали военного комиссара

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Вымогатели требовали от предпринимателя талоны на топливо общей стоимостью 15 тыс. грн за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников при получении неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
 
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Теги: происшествия, Днепр

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