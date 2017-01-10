В Днепре неизвестные в масках напали на комиссию, контролирующую снегоуборку

Утром четверга, 12 января, в Днепре неизвестные напали на комиссию горсовета, которая проверяет качество уборки снега на улицах и придомовых территориях в городе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

Сообщается, что неизвестные разбили машину, которая перевозила членов комиссии, после чего скрылись с места происшествия. В мэрии Днепра просят свидетелей инцидента не быть равнодушными и обратиться к Новокодацкий отдел полиции или телефону 102.

«Выехали на традиционную инспекцию, они заметили, что от самого здания горсовета их служебную машину преследует автомобиль Land Cruiser с номерным знаком АЕ 5555 СВ. Несмотря на это специалисты не прекратили работы и продолжали проверку качества расчистки улиц в Новокодацьком районе. Позже на ул. Набережной Заводской, в районе Ледовой арены, автомобиль, в котором находились члены комиссии, подрезал тот самый «Ленд Крузер». Из него вышли неизвестные в масках и без всяких объяснений начали крушить машину комиссии», - рассказали в горсовете.

В служебной машине повреждены 2 колеса и разбито стекло, никто из ченов комиссии не пострадал.

