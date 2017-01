| Криминал / Происшествия | 11:07 | 19.01.2017 В Днепре неизвестный в маске ограбил аптеку (ФОТО) В Днепре полицейские задержали мужчину, который в резиновой маске ограбил аптеку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области. В пресс-службе отметили, что злоумышленник заметил через стеклянную витрину, что фармацевт в аптеке крепко спит. Внимательно наблюдая за тем, чтобы она не проснулась, грабитель поочередно сломал несколько замков и забрался в помещение аптеки. «В это время продавец проснулась, начала сопротивляться и сорвала с злоумышленника маску. Мужчина был уверен, что аптека оборудована камерами видеонаблюдения, поэтому начал закрывать лицо руками. Впопыхах схватив из кассы 300 грн и мобильный телефон фармацевта, он выбежал из аптеки», - рассказал начальник сектора криминальной полиции Шевченковского ОП Александр Клешня. В ведомстве добавили, что 15 января, утром женщина сообщила о преступлении в полицию. Сотрудники полиции начали расследование по факту ограбления аптеки по пр. Богдана Хмельницкого г. Днепр. «Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники криминальной полиции Шевченковского отделения полиции выяснили, что похищенный мобильный телефон сдала в ломбард женщина. Опросив ее, полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель г. Синельниково. 4 года он провел в местах лишения свободы, где отбывал наказание за кражи из киосков и магазинов. Грабитель рассказал, что маску нашел, и искал возможности воспользоваться ею. Деньги он планировал потратить на покупку наркотиков», - добавили в пресс-службе. По данному факту следственным отделением Шевченковского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Грабителю грозит лишением свободы сроком от 4-х до 8 лет. Также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

