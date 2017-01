| Криминал / Происшествия | 09:37 | 10.01.2017 В Днепре неизвестный «заминировал» железнодорожный вокзал Во вторник, 10 января, около часа ночи, в Днепровский горотдел полиции поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала города. Мужской голос сообщил: «Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Из помещения вокзала эвакуировали 125 человек, после чего эксперты-взрывотехники и кинологи тщательно его обследовали. «Взрывного и опасного для жизни устройства обнаружено не было, сообщение о минировании железнодорожного вокзала оказалось ложным», - отметили в полиции. Следственным отделом Днепровского ОП внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). В настоящее время полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. За ложное сообщение о заминировании вокзала ему грозит до 6 лет лишения свободы.

