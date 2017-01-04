В Днепре ночью горел типографский цех

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Во вторник, 3 января, в 19:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании, на территории Соборной района города Днепр по улице Академика Стародубова.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию на место вызова, спасатели установили, что пожар возник в типографском цехе производственно-коммерческой фирмы.
«Из-за сильного задымления, пожарные-спасатели были вынуждены работать в газодымозащитных аппаратах. Благодаря четким и слаженным действиям пожарных пожар был локализован уже в 20:15, а полностью ликвидирован в 20:39. Огнем повреждено типографское оборудование и уничтожена бумага в цехе на общей площади 60 кв. м», - добавили в ведомстве.
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К ликвидации пожара были привлечены 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.