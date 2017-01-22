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| Криминал / Происшествия | 10:13 | 24.01.2017
В Днепре охранник магазина избил посетителя

17 января в Соборный отдел полиции Днепра поступило сообщение, что в горбольницу скорой помощи доставлен мужчина с тяжелыми телесными повреждениями.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Проведенными оперативными мероприятиями полицейскими было установлено, что в магазине по пр. Героев охранниками был задержан вор. Работник магазина вышел с мужчиной на улицу и во время выяснения отношений начал его бить и наносил удары даже тогда, когда потерпевший упал на землю. После избиения охранник оставил пострадавшего лежать на улице.

«В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, который избил мужчину. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина. Также было установлено, что потерпевший неоднократно привлекался к административным правонарушениям, в том числе за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественных местах, проживание без паспорта, нарушение тишины в общественных местах. В настоящее время проверяются правдивость показаний охранника о попытке кражи в магазине», - отметили в ведомстве.

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По данному факту следственным отделением Соборного отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Злоумышленнику в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вручено письменное уведомление о подозрении. За совершение данного преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепр

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