В Днепре парень, защищая девушек, ограбил нападавшего

15 мая на ул. Калиновой двое молодых людей во дворе многоэтажного дома пили пиво. Увидев двух девушек, ребята решили с ними познакомиться, но знакомство переросло в ссору. Девушки позвали на помощь своего знакомого парня, который подошел к молодым людям и сразу же завязал драку с одним из них.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Злоумышленник ударил соперника кулаком в нос, и, пока тот приходил в себя, отобрал у него IPhone и IPod.

«Дорогую технику сразу же передал одной из девушек, которая спрятала ее у себя в сумочке, после чего грабители покинули место преступления. Пострадавший со своим знакомым обратились в полицию и сообщили о грабеже», - отметили в ведомстве.

Правоохранители установили 22-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. Вместе с мужем была установлена и девушка, которая спрятала украденные вещи. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 19 лет.

Похищенные предметы полиция вернула пострадавшему.

По данному факту следственным отделением Амур-Нижнеднепровский отделения полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

