| Криминал / Происшествия | 16:17 | 16.05.2017 В Днепре парень, защищая девушек, ограбил нападавшего 15 мая на ул. Калиновой двое молодых людей во дворе многоэтажного дома пили пиво. Увидев двух девушек, ребята решили с ними познакомиться, но знакомство переросло в ссору. Девушки позвали на помощь своего знакомого парня, который подошел к молодым людям и сразу же завязал драку с одним из них. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Злоумышленник ударил соперника кулаком в нос, и, пока тот приходил в себя, отобрал у него IPhone и IPod. «Дорогую технику сразу же передал одной из девушек, которая спрятала ее у себя в сумочке, после чего грабители покинули место преступления. Пострадавший со своим знакомым обратились в полицию и сообщили о грабеже», - отметили в ведомстве. Правоохранители установили 22-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. Вместе с мужем была установлена и девушка, которая спрятала украденные вещи. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 19 лет. Похищенные предметы полиция вернула пострадавшему. По данному факту следственным отделением Амур-Нижнеднепровский отделения полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7