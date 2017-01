| Криминал / Происшествия | 11:17 | 11.01.2017 В Днепре патрульные с погоней задержали воров бензина В ночь с 9-е на 10-е января экипаж полиции патрулировал район улицы Мандрыковской. Во дворе дома №48 патрульные заметили автомобиль BMW, который при приближении патрульного автомобиля, резко тронулся с места и начал быстро исчезать во дворах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Подъехав ближе, полицейские увидели авто ВАЗ, у которого была открытый бензобак и из него торчал шланг. Полицейские начали преследовать BMW, догнали на улице Набережной Победы и остановили машину.

«От водителя и пассажира, которые были в авто, пахло бензином, в салоне лежала канистра с жидкостью похожей на бензин», - отметили в ведомстве. Патрульные вызвали следователей Соборного района, а людей и автомобиль доставили в отделение полиции.

