В Днепре патрульные с погоней задержали воров бензина

В ночь с 9-е на 10-е января экипаж полиции патрулировал район улицы Мандрыковской. Во дворе дома №48 патрульные заметили автомобиль BMW, который при приближении патрульного автомобиля, резко тронулся с места и начал быстро исчезать во дворах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Подъехав ближе, полицейские увидели авто ВАЗ, у которого была открытый бензобак и из него торчал шланг.

Полицейские начали преследовать BMW, догнали на улице Набережной Победы и остановили машину.

«От водителя и пассажира, которые были в авто, пахло бензином, в салоне лежала канистра с жидкостью похожей на бензин», - отметили в ведомстве.

Патрульные вызвали следователей Соборного района, а людей и автомобиль доставили в отделение полиции.

