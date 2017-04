| Криминал / Происшествия | 17:52 | 28.04.2017 В Днепре патрульные задержали расхитителей кладбища В четверг, 27 апреля, около 17:00 к экипажу поступил вызов о краже. Заявитель сообщил, что на Чаплынском кладбище двое неизвестных выкопали металлические столики. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Патруль на месте обнаружил двух мужчин, которые имели много версий относительно их действий. Последней была - они сделали это с разрешения владельцев этих столиков. «Однако, никто не подтвердил их слова, а, наоборот, люди, которые пришли навестить могилы своих родственников и местные жители узнали граждан и рассказали, что мужчины неоднократно появляются в Чаплях с металлоломом», - отметили в ведомстве. Один из подозреваемых вел себя агрессивно, поэтому офицеры приняли решение задержать лиц и доставить в районный отдел полиции.

