В Днепре патрульные задержали расхитителей кладбища

В четверг, 27 апреля, около 17:00 к экипажу поступил вызов о краже. Заявитель сообщил, что на Чаплынском кладбище двое неизвестных выкопали металлические столики.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Патруль на месте обнаружил двух мужчин, которые имели много версий относительно их действий. Последней была - они сделали это с разрешения владельцев этих столиков.

«Однако, никто не подтвердил их слова, а, наоборот, люди, которые пришли навестить могилы своих родственников и местные жители узнали граждан и рассказали, что мужчины неоднократно появляются в Чаплях с металлоломом», - отметили в ведомстве.

Один из подозреваемых вел себя агрессивно, поэтому офицеры приняли решение задержать лиц и доставить в районный отдел полиции.

