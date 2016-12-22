В Днепре пенсионер забыл в камере хранения супермаркета 80 тыс грн (ВИДЕО)

22 декабря 78-летний житель Днепра снял с банковского счета все сбережения и ушел в супермаркет. Положив пакет с деньгами в камеру хранения и совершив покупки, пенсионер забыл, в какой ящик положил деньги, расстроился и пошел домой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Вечером сотрудники супермаркета осматривали камеры хранения, обнаружили оставленные деньги и сообщили о находке в полицию.

«Правоохранители изъяли деньги и надеялись, что вот-вот в полицию поступит заявление от пострадавшего. Впрочем, за деньгами никто не обращался. Тогда полицейские оперативным путем установили мужчину, которому принадлежит оставлена в камере хранения наличные», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что пенсионер был очень обрадован возвращенным средствам, а члены его семьи были крайне удивлены, так как не знали о пропаже.