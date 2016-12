| Криминал / Происшествия | 09:29 | 28.12.2016 В Днепре пенсионер забыл в камере хранения супермаркета 80 тыс грн (ВИДЕО) 22 декабря 78-летний житель Днепра снял с банковского счета все сбережения и ушел в супермаркет. Положив пакет с деньгами в камеру хранения и совершив покупки, пенсионер забыл, в какой ящик положил деньги, расстроился и пошел домой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Вечером сотрудники супермаркета осматривали камеры хранения, обнаружили оставленные деньги и сообщили о находке в полицию. «Правоохранители изъяли деньги и надеялись, что вот-вот в полицию поступит заявление от пострадавшего. Впрочем, за деньгами никто не обращался. Тогда полицейские оперативным путем установили мужчину, которому принадлежит оставлена в камере хранения наличные», - отметили в ведомстве. В пресс-службе отмечают, что пенсионер был очень обрадован возвращенным средствам, а члены его семьи были крайне удивлены, так как не знали о пропаже. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

