В Днепре перевернулся грузовик, перевозивший бочки с химическим веществом (ФОТО)

|
В среду, 27 апреля, в Днепре на ул. Павлова произошло ДТП: грузовик Isuzu, перевозивший 170 бочек тефлона (5,1 тонна) перевернулся, в результате чего произошла утечка химического вещества.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
«Водитель автомобиля ISUZU, совершая поворот, не справился с управлением и допустил перекидывание транспорта, вследствие чего было повреждено несколько емкостей и случилась утечка тефлона. Личным составом подразделений было отгружено с перекинутого автомобиля 170 бочек с тефлоном (20 с них было повреждено). Остатки разлитого вещества были смыты с проезжей части», - сообщают в пресс-службе.
Погибших и пострадавших нет.