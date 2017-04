| Криминал / Происшествия | 11:57 | 27.04.2017 В Днепре перевернулся грузовик, перевозивший бочки с химическим веществом (ФОТО) В среду, 27 апреля, в Днепре на ул. Павлова произошло ДТП: грузовик Isuzu, перевозивший 170 бочек тефлона (5,1 тонна) перевернулся, в результате чего произошла утечка химического вещества. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. «Водитель автомобиля ISUZU, совершая поворот, не справился с управлением и допустил перекидывание транспорта, вследствие чего было повреждено несколько емкостей и случилась утечка тефлона. Личным составом подразделений было отгружено с перекинутого автомобиля 170 бочек с тефлоном (20 с них было повреждено). Остатки разлитого вещества были смыты с проезжей части», - сообщают в пресс-службе. Погибших и пострадавших нет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, ДТП, ДТП, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

