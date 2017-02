| Криминал / Происшествия | 15:09 | 01.02.2017 В Днепре пьяный мужчина устроил драку в больнице В воскресенье, 29 января, в 18:00 часов сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области из одной из больниц областного центра. Выяснилось, что 43-летний мужчина пришел в больницу в состоянии алкогольного опьянения и начал обзывать медперсонал нецензурными словами, после чего устроил ссору, которая переросла практически в драку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПО в Днепропетровской области. Через 4 минуты после поступления сигнала «Тревога» злоумышленник был задержан, после чего доставлен в Чечеловский отдел полиции. По данному факту проводятся следственные действия. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

