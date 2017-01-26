В Днепре пьяный мужчина устроил драку в больнице

В воскресенье, 29 января, в 18:00 часов сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области из одной из больниц областного центра. Выяснилось, что 43-летний мужчина пришел в больницу в состоянии алкогольного опьянения и начал обзывать медперсонал нецензурными словами, после чего устроил ссору, которая переросла практически в драку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПО в Днепропетровской области.

Через 4 минуты после поступления сигнала «Тревога» злоумышленник был задержан, после чего доставлен в Чечеловский отдел полиции.

По данному факту проводятся следственные действия.