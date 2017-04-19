В Днепре полицейские задержали джип, угнанный в Запорожском регионе

В среду, 26 апреля, в Днепре во время отработки одного из районов города внимание инспекторов взвода обеспечения сопровождения ГУНП привлек автомобиль Toyota RAV 4. В ходе проверки кроссовера по автоматизированным базам данных полицейскими было установлено, что транспортное средство числится как похищенное и разыскивается правоохранительными органами Запорожской области с октября 2016 года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водителя и транспортное средство доставили в местное отделение полиции.

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

