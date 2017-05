| Криминал / Происшествия | 17:11 | 17.05.2017 В Днепре полиция разыскивает угнанную иномарку 17 мая в период времени с 01:00 до 08:15 от дома 32 по пр. Героев, неизвестный незаконно завладел автомобилем Тoyota Camry, номерной знак АЕ 5997 НС, 2012 года выпуска, черного цвета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Полиция просит свидетелей, или лиц, имеющих полезную информацию о месте нахождения транспортного средства и лиц, причастных к похищению автомобиля, сообщить по тел. 744-71-70, 744-57-21, 102 или другим удобным способом.

