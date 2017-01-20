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| Криминал / Происшествия | 14:58 | 23.01.2017
В Днепре полиция со стрельбой задержала угнанные «Жигули» (ОФИЦИАЛЬНО)

В воскресенье, 22 января, сотрудники полиции Днепра получили сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ» красного цвета модели 2101 (2106). Спустя 10 минут на Донецком шоссе экипаж полиции заметил машину, подходившую под ориентировку. Сверив номера, полицейские убедились, что это угнанная машина и приказали водителю остановиться. Последний, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

К погоне подключились еще три экипажа, в итоге преследуемый автомобиль был блокирован.

«Злоумышленник попытался скрыться, поэтому полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие. Оружие применялось согласно ст. 46 п.4 Закона Украины «О Национальной полиции», то есть для остановки автотранспорта, который своими действиями угрожает жизни и здоровью граждан или самих сотрудников правоохранительных органов. Место, где полицейские применили оружие, было безлюдным, поэтому применение оружие было безопасным. Выстрелы были сделаны по колесам и мотору автомобиля. В результате были пробиты 3 колеса и поврежден двигатель», - рассказал Владимир Богонис.

Автоугонщиком оказался мужчина 1975-76 г.р. В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных правонарушений.

Относительно действий полицейских ведется служебная проверка как внутренняя, так органами прокуратуры.

«Самое главное, что был найден автомобиль и задержан автоугонщик. Потому что именно в этом районе у нас фиксируется огромное количество похищений транспортных средств. причем это машины бюджетного класса: ВАЗы, «Таврии», Daewoo», - добавил Владимир Богонис.

Фото: «Дорожно-гражданский контроль Днепра»
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепр

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