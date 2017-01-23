В Днепре полиция задержала пьяного водителя фуры

В ночь с 23 на 24 января на ул. Баженова патрульные Днепра остановили грузовой автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. Во время общения с водителем, офицеры заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин не отказывался и прошел тест в установленном законом порядке с помощью прибора «Драгер».

«Результат показал наличие алкоголя в крови 2.72 промилле, что почти в 14 раз больше нормы», - отметили в пресс-службе.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, на него составлены административные материалы по ст. 130 ч.1 и ст. 122 ч.3 КоАП.

