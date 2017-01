| Криминал / Происшествия | 14:11 | 24.01.2017 В Днепре полиция задержала пьяного водителя фуры В ночь с 23 на 24 января на ул. Баженова патрульные Днепра остановили грузовой автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. Во время общения с водителем, офицеры заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения гражданин не отказывался и прошел тест в установленном законом порядке с помощью прибора «Драгер». «Результат показал наличие алкоголя в крови 2.72 промилле, что почти в 14 раз больше нормы», - отметили в пресс-службе. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, на него составлены административные материалы по ст. 130 ч.1 и ст. 122 ч.3 КоАП.

