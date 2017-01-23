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| Криминал / Происшествия | 11:12 | 24.01.2017
В Днепре полиция задержала водителя с поддельными документами на машину

В понедельник, 23 января, около полудня сотрудники взвода обеспечения сопровождения ГУНП во время несения службы по пр. Свободы в г. Днепр остановили автомобиль марки Nissan Terrano, за рулем которого находился 51-летний местный житель. При проверке документов на транспортное средство, сверки идентификационных номеров агрегатов по автоматизированным базам данных было установлено, что номер кузова поврежден коррозией металла, а свидетельство о регистрации транспортного средства вызывает сомнение в подлинности.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

На место событий была вызвана следственно-оперативная группа, которая запечатлела этот факт.

Для дальнейшего рассмотрения дела водитель и автомобиль доставлены в Новокодацкое отделение полиции. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал

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