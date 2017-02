| Криминал / Происшествия | 15:37 | 10.02.2017 В Днепре поминки завершились убийством вдовы 8 февраля в Новокадацкий отдел полиции поступило сообщение о насильственной смерти женщины. Правоохранители, прибывшие на место вызова, обнаружили тело погибшей с 17 ножевыми ранениями. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям было установлено, что к смерти потерпевшей причастна ее соседка – ранее судимая местная жительница 45 лет. «Злоумышленница объяснила, что она пришла к своей соседке для того, чтобы помянуть ее мужа. После того, как женщины выпили немало водки, они начали ссориться. Хозяйка решила выгнать соседку, однако и очень рассердилась и схватила со стола кухонный нож. Женщины вышли из дома, продолжая ругаться, как вдруг пьяная гостя, плохо контролируя свои действия, начала резать соседку ножом. Изрезана и окровавленная женщина упала на землю, а нападающая пошла со двора, оставив жертву умирать на улице», - отметили в полиции. По данному факту следователями Новокодацкого отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленница задержана, ей грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

