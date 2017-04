| Криминал / Происшествия | 12:29 | 27.04.2017 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину Во вторник, 25 апреля, в 17:55, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Индустриального района города Днепр по ул. Холодильная. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. При осмотре места пожара был обнаружен пострадавший. «Огонь повредил домашние вещи и одежду на мужчине на общей площади 1,5 квадратных метров. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Пострадавшего мужчину 1953 года вывили на свежий воздух и передали в карету скорой медицинской помощи с ожогами тела более 50%», - отметили в спасательном ведомстве. Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

