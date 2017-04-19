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| Криминал / Происшествия | 12:29 | 27.04.2017
В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину

Во вторник, 25 апреля, в 17:55, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Индустриального района города Днепр по ул. Холодильная.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

При осмотре места пожара был обнаружен пострадавший.

«Огонь повредил домашние вещи и одежду на мужчине на общей площади 1,5 квадратных метров. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Пострадавшего мужчину 1953 года вывили на свежий воздух и передали в карету скорой медицинской помощи с ожогами тела более 50%», - отметили в спасательном ведомстве.

Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, происшествия, пожар, Днепропетровщина, Днепр

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