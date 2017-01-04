В Днепре прохожие задержали уличного грабителя

В понедельник, 9 января, около 20:00, в службу «102» сообщили об ограблении на улице Новокрымской. Неизвестный мужчина выхватил у женщины сумку с вещами и пытался убежать, однако, прохожие, которые стали очевидцами события, погнались за грабителем и задержали его.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Патрульные выяснили личность гражданина, им оказался ранее судимый житель Днепра, 1994 года рождения.

Мужчину доставили в отделение полиции Чечеловское района. На месте работали следователи.

