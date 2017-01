| Криминал / Происшествия | 14:14 | 10.01.2017 В Днепре прохожие задержали уличного грабителя В понедельник, 9 января, около 20:00, в службу «102» сообщили об ограблении на улице Новокрымской. Неизвестный мужчина выхватил у женщины сумку с вещами и пытался убежать, однако, прохожие, которые стали очевидцами события, погнались за грабителем и задержали его. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Патрульные выяснили личность гражданина, им оказался ранее судимый житель Днепра, 1994 года рождения. Мужчину доставили в отделение полиции Чечеловское района. На месте работали следователи.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7