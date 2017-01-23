В Днепре работник полиции вымогал 5 тыс грн у родителей несовершеннолетнего

Прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками УВБ Национальной полиции Украины в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) разоблачен работник Днепровского отдела полиции. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Сообщается, что старший лейтенант требовал у родственников несовершеннолетнего 5 тыс. грн за непривлечение последнего к ответственности за якобы совершенное правонарушение. «24 января 2017 во время получения указанных денег злоумышленник был разоблачен правоохранителями. Сейчас работнику полиции сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в прокуратуре. Читайте также: в Днепре бывший полицейский и адвокат попались на взятке следователю (ВИДЕО) Досудебное расследование продолжается.

