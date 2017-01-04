В Днепре руководитель сервисного центра МВД шпионил за сотрудниками и посетителями

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя Регионального сервисного центра МВД Украины в области за незаконное использование специальных технических средств получения информации (ч.1 ст.359 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Сообщается, что в феврале 2016 года чиновник видеокамеры и установил их в помещении своего служебного кабинета и коридоре сервисного центра.

«Скрытыми видеокамерами незаконно фиксировалась информация о работниках и посетителях учреждения. Противоправные действия обвиняемого были прекращены в октябре», - отметили в ведомстве.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

