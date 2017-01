| Криминал / Происшествия | 13:06 | 05.01.2017 В Днепре руководитель сервисного центра МВД шпионил за сотрудниками и посетителями Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя Регионального сервисного центра МВД Украины в области за незаконное использование специальных технических средств получения информации (ч.1 ст.359 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в прокуратуре Днепропетровской области. Сообщается, что в феврале 2016 года чиновник видеокамеры и установил их в помещении своего служебного кабинета и коридоре сервисного центра. «Скрытыми видеокамерами незаконно фиксировалась информация о работниках и посетителях учреждения. Противоправные действия обвиняемого были прекращены в октябре», - отметили в ведомстве. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

