| Криминал / Происшествия | 13:46 | 10.02.2017 В Днепре СБУ ликвидировала конвертационнный центр с оборотом более 600 млн грн Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн, функционировавшего в Днепре. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Сообщается, что злоумышленники реализовывали схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации их в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. «В течение 2016 злоумышленники обналичили более 600 млн грн. Сотрудники спецслужбы задержали курьера «конверта» у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн. наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, использовались конвертационный центр, наложен арест, заблокировано свыше 6,2 млн грн», - отметили в спецслужбе. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.

