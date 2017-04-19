В Днепре СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 750 млн грн

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что «конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ.

«Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию», - сообщают в пресс-службе.

Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

