| Криминал / Происшествия | 14:49 | 27.04.2017 В Днепре СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 750 млн грн В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что «конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ. «Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию», - сообщают в пресс-службе. Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

