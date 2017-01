| Криминал / Происшествия | 11:23 | 27.01.2017 В Днепре СБУ обнаружила тайник с взрывчаткой и боеприпасами Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепре хранилище с взрывчаткой и боеприпасами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, граната РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом 200 гр. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.

