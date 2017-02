| Криминал / Происшествия | 09:46 | 09.02.2017 В Днепре сожгли угнанный джип В ночь с 8 на 9 февраля экипаж патрульной полиции получил сообщение о том, что по адресу: ул. Андрейченко, 126 горит авто. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. По прибытию на место установлено, что горело авто Jeep (номерной знак cs5561af), который значится угнанным в АНД районе. «Авто затушили пожарные. На место вызван СОГ. Так же на место вызван хозяин авто», - отметили в полиции. По информации соцсетей автомобиль принадлежал девушке-волонтеру.

