В Днепре суд приговорил вора-форточника к 5 годам тюрьмы

Приговором Ленинского районного суда Днепра 37-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, только освободившись из колонии по отбытию срока наказания, в течение июня-июля 2016 путем залазил через окно в дома жителей Днепра осуществлял кражу их имущества: мобильных телефонов, фотоаппаратов, ноутбуков и другой электронной техники.

«На счету обвиняемого десять эпизодов краж на общую сумму более 20 тыс. грн. Свою вину злоумышленник признал полностью. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №4», - отметили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

