| Криминал / Происшествия | 10:26 | 18.01.2017 В Днепре суд приговорил вора-форточника к 5 годам тюрьмы Приговором Ленинского районного суда Днепра 37-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, только освободившись из колонии по отбытию срока наказания, в течение июня-июля 2016 путем залазил через окно в дома жителей Днепра осуществлял кражу их имущества: мобильных телефонов, фотоаппаратов, ноутбуков и другой электронной техники. «На счету обвиняемого десять эпизодов краж на общую сумму более 20 тыс. грн. Свою вину злоумышленник признал полностью. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №4», - отметили в ведомстве. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, прокуратура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7