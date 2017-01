| Криминал / Происшествия | 15:54 | 25.01.2017 В Днепре угнали два «Лексуса» В период 24-25 января в Днепре зафиксированы угоны двух автомобилей Lexus. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Так, 24 января в период с 20:05 до 20:15 с парковки ТЦ «Дафи» был угнан Lexus GX 460, номерной знак АЕ 6886 ИА 2013 г.в., белого цвета, окна тонированные. В среду, 25 января, в период с 12:15 до 12:20 ч. от дома №8 по ул. Вернандского, был угнан Lexus LX 570, номерной знак АЕ 4988 ВА, 2012 г.в., белого цвета, окна тонированные. Полиция просит свидетелей, или лиц, имеющих полезную информацию о месте нахождения указанных транспортных средств и лиц, причастных к похищению этих автомобилей, сообщить по тел. 744-71-70, 744-57-21, 102 или другим удобным способом.

