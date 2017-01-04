В Днепре владелец квартиры и его собутыльник едва не зарезали друг друга

В воскресенье, около 7 часов утра, к патрульным города Днепра поступил вызов на улицу Курскую. Заявительница просила помощь полиции, в связи с конфликтом у ее соседей произошел конфликт.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Когда патрульные прибыли на место, они увидели людей, которые были в крови.

«Выяснилось, что находясь навеселе, приятели, вместе отдыхали и поссорились. Решили выяснить отношения с помощью топора и тесака. Участников конфликта доставили в отделение полиции Самарского района. Но там они отказались от своих заявлений», - отметили правоохранители.

Патрульная полиция просит граждан не злоупотреблять спиртными напитками.

