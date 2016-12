| Криминал / Происшествия | 12:28 | 27.12.2016 В Днепропетровске 11-летний мальчик облил себя бензином и поджог: обгорело 60% тела Вчера, 26 декабря, В Днепропетровской области 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя, у подростка обгорело 60% тела. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В ведомстве отмечают, что срочно нужно 20 доноров. «Для сдачи крови нужно обращаться в областную станцию переливания крови по адресу: г. Днепр, ул. Героев Сталинграда (Богдана Хмельницького), 17. Указать - «для Александра Деркач из Кривого Рога». Корешки после сдачи нужно отдать родителям Саши в Детскую областную больницу Днепра (по адресу ул. Космическая, 13). Или они сами приедут за ними», - подчеркнули в ведомстве. Телефоны родителей пострадавшего ребенка: (097)-81-18-789 (мама Татьяна), (097)-724-85-84 (папа Андрей). facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати пожар, Днепропетровщина Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

