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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:28 | 27.12.2016
В Днепропетровске 11-летний мальчик облил себя бензином и поджог: обгорело 60% тела

Вчера, 26 декабря, В Днепропетровской области 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя, у подростка обгорело 60% тела.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В ведомстве отмечают, что срочно нужно 20 доноров.

«Для сдачи крови нужно обращаться в областную станцию переливания крови по адресу: г. Днепр, ул. Героев Сталинграда (Богдана Хмельницького), 17. Указать - «для Александра Деркач из Кривого Рога». Корешки после сдачи нужно отдать родителям Саши в Детскую областную больницу Днепра (по адресу ул. Космическая, 13). Или они сами приедут за ними», - подчеркнули в ведомстве.

Телефоны родителей пострадавшего ребенка: (097)-81-18-789 (мама Татьяна), (097)-724-85-84 (папа Андрей).  
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Теги: происшествия, пожар, Днепропетровщина

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