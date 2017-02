| Криминал / Происшествия | 08:42 | 16.02.2017 В Днепропетровской области полиция разыскала угнанную «шестерку» 14 февраля в дежурную часть Терновского отделения полиции поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о то, что около 10:20 часов неизвестный, от дома по ул. Заречной незаконно завладела автомобилем «ВАЗ 2106», бежевого цвета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. По «горячим следам» инспектором по дорожного надзора совместно с сотрудником криминальной полиции Павлоградского отдела полиции за совершение данного преступления был задержан 22-летний местный житель. Автомобиль возвращен хозяину в технически исправном состоянии. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Продолжается следствие.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7