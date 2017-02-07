В Днепропетровской области полиция разыскала угнанную «шестерку»

14 февраля в дежурную часть Терновского отделения полиции поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о то, что около 10:20 часов неизвестный, от дома по ул. Заречной незаконно завладела автомобилем «ВАЗ 2106», бежевого цвета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

По «горячим следам» инспектором по дорожного надзора совместно с сотрудником криминальной полиции Павлоградского отдела полиции за совершение данного преступления был задержан 22-летний местный житель.

Автомобиль возвращен хозяину в технически исправном состоянии.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Продолжается следствие.

